Test di medicina 2024 | ultimissime Cosa sta succedendo per i corsi a pagamento Fnomceo | “La formazione sia gratuita a carico delle università”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzod’ingresso: migliaia di famiglie in difficoltà per il cambioregole in corsa. Che fra l’altro si annunciano diverse anche l’anno prossimo. In tanti, infatti, si sono affidati ai centri privati che preparano i ragazzi alla prova. Iannuali costano 1.500 euro, quelli biennali per gli studenti di quarta arrivano a 3.500. Poi è arrivata la doccia fredda, anche per chi ha già pagato le rate. I ragazzi di quarta non dovranno più fare il. Una sentenza del Tar Lazio ha invalidato la graduatoria unica nazionale. “È importante tutelare questi ragazzi che hanno già dimostrato la propria competenza, determinazione e passione che li guiderà a essere ottimi medici. Ho fatto presente questa situazione al ministro ...