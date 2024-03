Terza categoria - Gironi A» e B» Stasera l’anticipo tra Baston Villa e Filicaia Ecco il programma completo del fine settimana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo la vittoria della Coppa provinciale dida parte dell’Atletico Castiglione, riprende il campionato con la quinta giornata. Nel girone "A" anticipo questa sera, alle 20.30, tra ilQrv e ilDiavoli Rossi. Domani, alle 14.30, invece, la capolista Atletico Castiglione andrà a far visita al Pieve San Paolo; mentre alle 15 si giocheranno: Cascio - Atletico Fornoli, Lammari - Casciana Poggio, New Team - Ligacutiglianese eBasilica Coreglia; riposa il Lucca Ovest. Nel girone "B", invece, le partite si disputeranno tutte domani pomeriggio.il. La capolista Morianese affronterà, alle 15, il Retignano; mentre, alle 14.30, si affronteranno Sporting Forte dei Marmi e Spianate. Le altre gare in ...