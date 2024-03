Terremoto a Diamante in Puglia di magnitudo 3 | 8

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 1 marzo 2024) In una mattinata che ha interrotto la calma abituale, una scossa didi3.8 ha svegliato gli abitanti di, un comune situato nella provincia di Cosenza. Questo evento sismico si è verificato alle ore 06:52, portando con sé un’ondata di preoccupazione tra la popolazione locale. L’epicentro del sisma è stato localizzato a, un luogo noto per la sua bellezza paesaggistica e la tranquillità, che questa volta si è trasformata in apprensione. La profondità delè stata stimata in circa 280.3 Km, un dato che suggerisce una scossa profonda, il che spesso comporta una minore percezione del sisma in superficie, ma non per questo meno rilevante agli occhi degli esperti.L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ente preposto al monitoraggio e allo studio ...