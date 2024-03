Terra Amara stasera 1° marzo su Canale 5 | Fikret e Cetin travolti dalla guerra in Libano | Zuleyha in ansia

(Di venerdì 1 marzo 2024)1°su5 in prima serata va in onda una nuova puntata speciale di: ecco le anticipazioni di quello che vedremovenerdì 1°in prima serata, su5, alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di. Per gli appassionati della soap turca, il triplo appuntamento di questa sera è una piacevole sorpresa, le avventure disono andate in onda di venerdì solo durante la settimana sanremese. Prima di svelare l'episodio di questa sera, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 1°del daytime pomeridiano.: riassunto della puntata del 1° ...

Gli Ascolti tv di ieri , giovedì 29 febbraio 2024, hanno registrato per Doc Nelle tue Mani 3 su Rai1 5.421.000 spettatori, 25.8% di share e 4.939.000, 28%. Su ... (tvpertutti)

Argentero - Doc 3 (US LuxVide, ph. Bettoja) Nella serata di ieri, Giovedì 29 febbraio 2024, su Rai1 la settima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha ... (davidemaggio)

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (1° marzo): Niko rivede la sua ex in montagna e Rosa si trasferisce da Giulia: Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.msn

Terra Amara, oggi doppio appuntamento (in onda anche stasera): le anticipazioni. Fikret e Cetin bloccati a Beirut: Giornata super per i fan di Terra Amara: anche oggi venerdì 1° marzo, ci sarà un doppio appuntamento. Si parte con il consueto appuntamento alle 14.10 ma poi si bissa ...ilmessaggero

Stasera in TV, film e programmi di venerdì 1 marzo: dall'onnipresente Terra Amara ai nonni canterini di Rai 1: Stasera in tv ci sarà una lunga lista di programmi da non lasciarsi scappare. Se sei indeciso su cosa guardare, ecco un recap di tutti gli appuntamenti ...libero