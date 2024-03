Terra Amara | spoiler 1° marzo | Zuleyha non riesce più a mettersi in contatto con Fikret

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le anticipazioni inerenti alla nuova puntata di, che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 1°, rivelano chedopo essere partito per il Libano non darà più sue notizie. Cetin non vedrà di buon occhio Mehmet, sospetterà che quest’ultimo le stia nascondendo qualcosa. Cevriye farà la spia a Lutfiye, mettendola al corrente di ciò che sta accadendo in Libano, questo dettaglio manderà su tutte le furie la signora Altun. Scopriamo qualche anticipazioni in più sul nuovo appuntamento della soap ambientata in Turchia.dopo il viaggio in Libano non darà sue notizie Le anticipazioni inerenti alla puntata di, che andrà in onda su Canale 5 venerdì 1°2024, fanno sapere che ...