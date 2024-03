Terra Amara Fikret e Cetin a Beirut | tornano a casa? Cosa fa Hakan

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nelle nuove puntate disi trovano in pericolo. A metterli in salvo è proprio Mehmet/. Ciò accade nel momento in cui i due amici si recano in Libano per aiutare Zuleyha a scoprire la verità. Infatti, la Altun in questi giorni sta avendo tanti dubbi su Mehmet e non ritiene possibile che sia davvero. Pertanto, chiede adi recarsi a, dove per tanti anni ha vissuto Gümü?o?lu, e di scoprire qual è la verità. Così il giovane Fekeli parte insieme ae finalmente ha le sue conferme.anticipazioni:muore asalva lui eLeggi anche: ...