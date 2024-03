Terra Amara cancellata al pomeriggio | episodi finali di sera su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cambia la programmazione di5. Da lunedì 11 marzo 2024non va più in onda al; l'addio definitivo alla fascia post prandiale della rete ammiraglia del Biscione avverrà due giorni prima. Le avventure di Cukurova faranno il loro ingresso nella primata del venerdì contro The Voice Senior di Antonella Clerici. Questo cambiamento è destinato a rimanere in vigore per le prossime settimane, fino al gran finale di. Alil pubblico potrà vederlo solo nel dì festivo di5 occupando il posto del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, che chiude domenica 10 marzo in vista delle di sabato 23 marzo prossimo (QUI i dettagli), e precedendo Verissimo di Silvia ...