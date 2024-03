Terra Amara | anticipazioni stasera 1° marzo | la verità di Vahap

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’appuntamento con la prima serata diraddoppia con gli episodi del 1°. La serie turca si sta avvicinando rapidamente alla sua conclusione, dato che la quarta è l’ultima stagione, ma molteattendono ancora di essere svelate. Intanto, Zuleyha è sempre più vicina a scoprire chi è Mehmet-Hakan mentre nella puntata in prime time possiamo vedere una versione inedita di, dove eravamo rimasti Come di consueto,va in onda su Canale5 alle 14,10 e in prima serata alle 21,30, per provare a recuperare terreno sulla fortunata nuova stagione di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Il dezi turco è comunque arrivato all’ultima stagione, che nella suad’origine è ...