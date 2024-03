(Di venerdì 1 marzo 2024)dal 4 al 9e Cetin sono bloccati indalla guerra civile ee Cetin sono bloccati indalla guerra civile, e mentre cercano di raggiungere l’ambasciata. Soccorso da Hakan,portato in ospedale. Intanto a Cukurova arrivano notizie della guerra

Terra Amara è andata in onda con una nuova puntata giovedì sera, 29 febbraio 2024. Gli episodi trasmessi sono stati caratterizzati da diversi colpi di scena. ... (latuafonte)

Torna l’appuntamento serale oggi, giovedì 29 febbraio 2024 con la soap turca Terra Amara . Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 600 e 601 trasmessi ... (superguidatv)

Cambio palinsesto Mediaset: Terra Amara raddoppia l’appuntamento con i suoi fans. La serie turca oggi – venerdì 1° marzo – sarà in onda come di consueto al ... (superguidatv)

Terra Amara, anticipazioni al 9 marzo: Fikret viene ferito in Libano: Terra Amara, anticipazioni dal 4 al 9 marzo. Fikret e Cetin sono bloccati in Libano dalla guerra civile e Fikret viene ferito. Fikret e Cetin sono bloccati in Libano dalla guerra civile, e mentre ...2anews

Terra Amara, puntata del 29 febbraio: trama, cast e curiosità della soap di Canale 5: Nel corso della puntata odierna di Terra Amara, dopo tante schermaglie a distanza, Colak prova ad avere un faccia a faccia direttamente con Zuleyha. L’uomo, per questo motivo, decide di recarsi ...maridacaterini

Terra Amara su Canale 5, anticipazioni stasera 29 febbraio: i sospetti di Zuleyha su Hakan aumentano: Stasera 29 febbraio vedremo tre episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni. Mehmet-Hakan sfugge a un attentato. Infatti, per una fortunata coincidenza, non sale nella propria auto ...optimagazine