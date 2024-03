Tentato omicidio in corso Como a Milano | arrestati altri due ventenni

(Di venerdì 1 marzo 2024) La polizia ha arrestato dueritenuti responsabili delavvenuto ala notte del 4 novembre 2023 in, piena movida milanese, ai danni dicoetanei: un 21enne, accoltellato da 11 fendenti, aveva riportato una perforazione al polmone.

Milano – Due 19enni sono stati arrestati perché ritenuti responsabili del tentato omicidio in avvenuto a Milano la notte del 4 novembre 2023 in Corso Como ai ... (ilgiorno)

