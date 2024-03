Tentato omicidio | clandestino arrestato in città dalla polizia

(Di venerdì 1 marzo 2024) TERNIa Terni, con l’accusa di, un 31enne tunisino, irregolare, nell’ambito delle indagini per il ferimento di un connazionale avvenuto la scorsa estate a Montalto di Castro, a colpi di pistola. Una sera di luglio, un tunisino si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia con una ferita da arma da fuoco all’addome. Le indagini delladi Viterbo e Tarquinia, coordinateProcura di Civitavecchia, hanno consentito la ricostruzione della vicenda. Quella sera la vittima si trovava nel bosco di Montalto di Castro insieme ad alcuni suoi connazionali quando è esplodsa una violenta lite, scaturita secondo gli investigatori nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato ferito da un colpo di ...

