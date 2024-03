Tenta la giocata alla Ronaldinho ma diventa una imbarazzante comica | tutto lo stadio scoppia a ridere

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 1 marzo 2024) Durante una partita in Honduras tra Panteras e Atletico la Roca, un giocatore ha provato il colpo da fenomeno fallendo clamorosamente. Il gesto tecnico si è così trasformato in un tragicomico pasticcio che ha scatenato in diretta l'ilarità dei telecronisti e degli spettatori presenti.