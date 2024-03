Tensioni alla manifestazione degli studenti a Bologna | bruciate le foto di Meloni e Salvini con Netanyahu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Attimi di tensione durante il corteodelle scuole superiori questo pomeriggio aledie Letta insieme al primo ministro israeliano, Benjamin; petardi e vernice rossa contro la Prefettura, un uovo con il colore ha colpito anche un dirigente della Digos e cori contro il consigliere comunale del Pd Mattia Santori. Laè stata organizzata per esprimere solidarietà ai coetanei dopo quanto accaduto a Pisa e per fermare “il genocidio in Palestina”. Si sono ritrovati oltre 300 in piazza San Francesco per sfilare poi nelle vie del centro fino a Piazza Verdi, nel cuore della zona universitaria. ‘La risposta ...