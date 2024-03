Tennistavolo Tris di vittorie nell’ultimo weekend per la Giara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)di, per laAssicurazioni, nell’undicesima giornata dei campionati a squadre di. In serie C1, però, il bilancio è stato positivo a metà: se nel girone E, infatti, la formazione “B” societaria ha inflitto un secco 5-2 casalingo al temibile San Pancrazio Verona, nel girone H la squadra “A” ha perso al fotofinish sul campo della Fortitudo Bologna (5-4), cedendo anche il primato in classifica. Nella vittoria interna contro gli scaligeri è stata decisiva la coppia formata da capitan Curarati e dal giovane Pietro Andreoli. Il primo, nell’occasione, ha siglato la seconda tripletta consecutiva dopo quella con Sarmeola, arrivando all’invidiabile score stagionale di 21 successi in 27 singolari, bilancio raggiunto, peraltro, in un girone di livello decisamente elevato. Andreoli, sempre più ...