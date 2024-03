Tennis | Torneo San Diego Navarro e Pavlyuchenkova ai quarti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Fuori Yastremska, avanti anche Vekic SAN(USA) - Emmae Anastasiasi qualificano per idel "Cymbiotika SanOpen",Wta 500 in corso sul duro della città californiana (922.573 dollari di montepremi). La statunitense, terza testa di serie, la spunta per