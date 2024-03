Tennis Primo exploit per Caniato | Picariello cade in finale

L'australiano batte in finale Ruud e sale al 32esimo posto nel ranking mondiale LOS CABOS (MESSICO) - Primo titolo Atp in carriera per Jordan Thompson , che ... (ilgiornaleditalia)

La riminese è la prima italiana a prendere parte all'Atx Open in texas ROMA - Lucia Bronzetti è la prima italiana a prendere parte all'ATX Open, WTA Tour in ... (ilgiornaleditalia)

Veroni torna in campo come Official Italian Charcuterie sponsor del BNP Paribas Open a Indian Wells: Dalla prima sponsorship inaugurata a Miami nel 2022, la visibilità del marchio è aumentata esponenzialmente soprattutto negli USA. Non stupisce che la docu-serie Break Point, dedicata ai grandi ...padovanews

ATP Dubai: Medvedev schianta Davidovich Fokina, Humbert annulla 3 match point a Hurkacz: La semifinale della parte alta del tabellone al Dubai Duty Free Tennis Championships vedrà affrontarsi Daniil Medvedev e Ugo Humbert ...ubitennis

Tennis: Santiago, battuto Cerundolo, Darderi ai quarti: Il 22enne italoargentino di Villa Gesell, n.80 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, vincitore due settimane fa a Cordoba del suo Primo titolo nel circuito maggiore (per giunta partendo dalle ...ansa