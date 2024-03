Telegram si aggiorna con ben 9 nuove funzioni e migliora i gruppi

Telegram, arriva un nuovo aggiornamento: Storie per i gruppi e altre 8 funzioni: I membri dei gruppi potenziati possono anche usufruire della trascrizione vocale illimitata per i messaggi vocali e i videomessaggi inviati nel gruppo. Tramite aggiornamenti futuri, afferma Telegram, ...hdblog

Telegram si aggiorna e migliora la comunicazione nei gruppi: Non è da meno Telegram, che con l’ultimo aggiornamento di febbraio ... Per usufruire di queste nuove funzionalità non dovrete far altro che aggiornare la vostra applicazione tramite lo store di ...gizchina