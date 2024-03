Tegola Napoli | Ngonge e Cajuste saltano la Juve | quando torneranno in campo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ci sono aggiornamenti dal reparto infermeria di Castel Volturno che riguardano i due giocatori delinfortunati già da qualche partita. Ilha acquistato più certezze dopo Reggio Emilia, questo è un dato di fatto. Una partita in cui la mente sembra aver riportato indietro i ricordi della squadra stellare comandata da Luciano Spalletti. Durante la stagione passava, ogni cosa sembrava funzionare correttamente: schemi offensivi, difensivi. Era stata quella la formula che poi, dopo 33 anni, ha riportato in città lo scudetto. Tracce di quelsono state riviste nel match di recupero della 21^ giornata contro il Sassuolo. In quella circostanza bisognava vincere obbligatoriamente in modo da poter poi ripartire e rincorrere un piazzamento alla prossima Champions League. Troppo compromessa la classifica del ...