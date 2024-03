Tegola Ancona | Paolucci out con l’Arezzo Cala il gelo tra il patron Tiong e la dirigenza

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ci mancava anche il polso di: la mezzala è stata fermata dallo staff medico in seguito a una caduta sul campo di allenamento, mercoledì mattina, uno scontro di gioco fortuito, in cui il giocatore cadendo sul sintetico del Paolinelli proprio a fine allenamento ha rimediato una distrazione del radio, una forte distorsione all’avambraccio che ne precluderà l’utilizzo almeno nelle prossime due partite, cioè quella di Arezzo, domani, e quella di martedì al Del Conero contro la Fermana. Se non addirittura quella successiva contro il Perugia. Molto dipenderà da quando il giocatore potrà riprendere ad allenarsi con i compagni. Certo non ci voleva: oltre allo squalificato Saco, infatti, ad Arezzo domani non ci sarà neanche, assenza non certo da poco in fase offensiva. La squadra s’è allenata anche ieri, Colavitto sembrerebbe orientato a ...

