Tebas | 'Il Barcellona non sarà escluso dalla Champions Vendendo 2-3 giocatori uscirà dalla crisi economica'

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il presidente della Liga in Spagna, Javierha parlato al Financial Times Summit (il vertice a Londra dedicato anche al calcio in cui ha...

LIGA - Il presidente Tebas: "Ho la sensazione che Mbappè abbia già firmato con il Real Madrid": 27.02 11:36 - SERIE A - Calzona vede la prima vittoria con il Napoli: in quota poche speranze per un Sassuolo sempre più in crisi 27.02 11:23 - SERIE A - Inter-Atalanta, Inzaghi per continuare il 2024 ...napolimagazine

Laporta ha scelto, no a De Zerbi: è un altro il sostituto di Xavi, agenti a Barcellona: Il Barcellona e in particolare Laporta avrebbero scelto l’allenatore che prenderà il posto di Xavi a giugno. Non è Roberto De Zerbi. Il Barcellona non sta di certo disputando la stagione che ci si as ...calcioinpillole

Tebas CONFERMA: "HO LA SENSAZIONE CHE MBAPPÉ ABBIA FIRMATO COL REAL": L'ultima conferma arriva direttamente dal presidente de LaLiga, Javier Tebas: "Ho la sensazione che abbia firmato col Real. Sarà un'altra stella ne LaLiga come Bellingham, Vinicius, Griezmann e ...sportmediaset.mediaset