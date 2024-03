Teacup | Yvonne Strahovski protagonista della nuova serie con James Wan produttore esecutivo

(Di venerdì 1 marzo 2024) La star di The Handmaid's Tale scelta per laproduzione horror basata sul besteller L'invasione di Robert McCammon., conosciuta principalmente per il ruolo di Serena Joy Waterford nellaThe Handmaid's Tale, interpreterà il ruolo, prodotta da Peacock e ispirata al bestseller del New York Times, L'invasione, scritto da Robert McCammon. Lasegue un gruppo disparato di persone nella Georgia rurale costrette ad unirsi di fronte ad una minaccia misteriosa per sopravvivere.Wan e Rob Hackett sono i produttori esecutivi dello show, insieme a Ian McCulloch, con Atomic Monster e Universal Studio Group. La ...

