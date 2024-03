Tari scontata a commercianti e artigiani “isolati“ dai cantieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) I lavori del Comune vanno per le lunghe? Nessun problema. O, meglio, i disagi ci saranno inevitabilmente, ma tutte le attività commerciali, quelle artigianali e i pubblici esercizi che vengono penalizzati potranno beneficiare di uno sconto in occasione del pagamento della, la tassa rifiuti, quale forma di risarcimento. Così ha deciso il Consiglio comunale. "Un aiuto economico, ma soprattutto un gesto di attenzione in un momento non semplice per- affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessora al Commercio, Paola Ceppi -. La presenza di un cantiere può influire sull’andamento di un’attività riducendone in parte la visibilità e l’accessibilità, per questo abbiamo deciso di fare la nostra parte. Valutando ogni singolo caso, sarà possibile sostenere chi momentaneamente si trova in un’area di cantiere". ...