Tapiro d’oro per Chiara Ferragni «Non ho abbandonato Federico e no | non è una strategia di comunicazione» – Il video

(Di venerdì 1 marzo 2024) Striscia la notizia ha consegnato il. Visto che nei giorni scorsi gli unici che erano riusciti a intervistare separatamente Fedez e consorte erano stati quelli di Pomeriggio 5, «il lungo naso delha fiutato un “accordo sottobanco” con Myrta Merlino e così Valerio Staffelli ha pedinato la troupe del collega Dessì», scherzano dal programma di Antonio Ricci. «Non hoe questa non è unadi. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento», dia Staffelli. Infine, quando l’inviato le chiede sviluppi sul Pandoro Gate e sulle inchieste ...

“Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto ... (ilgiorno)

Tapiro d'Oro consegnato dall'inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli a Chiara Ferragni dopo le recenti voci in merito ad una separazione da Fedez (golssip)

Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni: “Fedez Periodo doloroso, vorrei fosse strategia”: Tapiro d'Oro consegnato dall'inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli a Chiara Ferragni dopo le recenti voci in merito ad una separazione da Fedez. Ecco le parole dell'influencer: «Non ho ...golssip

Chiara Ferragni riceve il (quarto) Tapiro d'oro: Quarto Tapiro d’oro consegnato a Chiara Ferragni. A dare gli ultimi scoop intercettando i due coniugi (o ex) in luoghi diversi in questi giorni è stato l’inviato di Pomeriggio 5. Valerio Staffelli, ...milanotoday

Tapiro a Ferragni "Non ho abbandonato Fedez, periodo molto doloroso": Penso che nessuno sia contento". Lo dichiara Chiara Ferragni all'inviato di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli, che le ha consegnato il Tapiro d'oro. Staffelli le ha chiesto sviluppi sul Pandoro ...spettacoli.tiscali