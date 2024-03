Tabellone Wta Austin 2024 | Kalinina prima testa di serie | Bronzetti unica azzurra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilprincipale del Wta 250 di, torneo in programma dal 26 febbraio al 3 marzo. L’ucraina Anhelinaguida il seeding, seguita dalle beniamine di casa Sloane Stephens e Danielle Collins. Ai nastri di partenza anche Luciaitaliana al via e accreditata della quartadi. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIWTAQUARTI DI FINALE (1)b. (5) Parry 1-6 6-4 6-2 (6) Xiy.Wang b. (3) Collins 6-2 ritiro (8) Yuan vs Y.Wang Schmiedlova vs Sevastova SECONDO TURNO (1)b. Osorio 6-1 6-2 (5) Parry b. Rakhimova 6-3 6-3 (3) Collins b. ...