“Swing & Boogie Woogie Night” | al Daste musica | ballo e divertimento

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo. Venerdì 1° marzo dalle 21.30 alle 2 alBergamo si terrà “”. Una serata all’insegna dellae del. Addiction to Vintage è una pausa dal nostro tempo per un viaggio dettato dalladagli anni 20 ai 60, travolti dall’energia artistico-culturale dell’epoca. DJ-set e Live Music Performance vi accompagneranno dall’aperitivo a tarda sera… e se non conoscete i passi, non vi preoccupate, ve li insegnamo noi!!!travolgenti, Lindy Hop scatenati, Drink di qualità, Market Corner rigorosamente in stile vintage e un’atmosfera nostalgica al punto giusto. – Dj Frenzone – Marco; Daisy Team Show – ...

