Svolta al Sassuolo | è Davide Ballardini il post-Bigica

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’uomo delle salvezze. Ilha deciso di affidarsi aper la missione salvezza nel campionato di Serie A. Il rendimento della squadra neroverde è stato ben al di sotto delle aspettative e la classifica è sempre più preoccupante. Iloccupa la terzultima posizione ed il primo ribaltone con l’arrivo dialo di Dionisi non ha portato i frutti sperati. La prestazione dell’ultima giornata non è stata all’altezza ed il risultato di 1-6 contro il Napoli non merita altri commenti. Dopo i primi contatti con Gattuso, Grosso e Semplici, il club neroverde ha deciso di affidarsi a. L’ex Genoa e Palermo ha rescisso il contratto con la Cremonese in scadenza nel 2025. L’accordo ...

Dopo l'esordio choc di Bigica, ecco il nuovo tecnico alla guida dei neroverdi: Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Ballardini ha detto sì e si va verso un'intesa per i prossimi 18 mesi, a prescindere dal piazzamento finale in questa stagione, con il Sassuolo che ...monza-news