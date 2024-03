Superman | il nuovo logo di James Gunn è già comparso in live-action | ecco dove

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilscelto daper ildel DC Universe ha già fatto il suo esordio inPoche ore fa,ha presentato al mondo ildeldel DC Universe, ma non è la prima volta che lo vediamo in una produzione insull'Uomo d'Acciaio. Infatti, è la seconda volta che i fan avranno davanti questa particolare versione del costume diin. Ispirata aldeldi Kingdom Come, la miniserie del 1997 di Alex Ross e Mark Waid, questa "S" diperò presenta uno sfondo giallo, anziché nero ...