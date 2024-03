Superbike | la tappa australiana non ha sorriso alla Honda

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una moto completamente rivoluzionata che ha regalato lo stesso, opaco, risultato di quella “rottamata” con disonore. Non sono certamente positive le sensazioni che il team nipponico si porta a casa dopo il primo round del Mondiale 2024 corsa in Australia, sulla pista di Phillip Island. Un weekend che era iniziato subito sotto a una cattiva stella con Iker Lecuona che è stato impossibilitato a scendere in pista per colpa di un infortuniosp. La CBR non ha risposto presente regalando all’unico centauro dirimasto in gioco, Xavi Vierge, un decimo posto in Gara 1 diventato ben presto il miglior piazzamento della tre giorni nella terra dei canguri. Poco, anzi pochissimo, per una squadra che sperava di essersi messa alle spalle il periodo più negativo.non impatta bene con il Mondiale 2024 di ...