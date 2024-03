Studenti manganellati | l’informativa di Piantedosi riporta al G8 di Genova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)alla Camera del Ministro degli Interni Matteo, a seguito del pestaggio diinermi a Pisa e Firenze operato dalla polizia in assetto antisommossa, ha preteso di ribaltare diametralmente i fatti, il loro significato e le motivazioni retrostanti. Operazione culminata con la squallida barzelletta che oggidì “monterebbe un clima di crescente aggressività nei confronti delle Forze dell’ordine”. Per cui è doveroso “garantire l’incolumità degli operatori di polizia”. Dunque, “il governo sta dalla loro parte” e dice “no a processi sommari”. Non molto – davvero – per lenire le ferite sanguinanti di ragazzi e ragazze sfigurati dalle manganellate dei questurini paciocconi. Per cui, preso dal clima del “salvate la Patria in pericolo” che si vorrebbe simulare, persino il fantasmatico Antonio Tajani inarca il petto da ...