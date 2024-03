Studente sospeso per aver criticato la scuola | il Ministro Valditara | “Provvedimento annullato”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il giovane, Damiano Cassanelli, aveva rilasciato un'intervista a un giornale locale in cui elencava i problemi del suo istituto di Modena. "Questa vicenda dimostra che, rispettando le regole e le procedure corrette, si può sempre ottenere giustizia", ha detto il

Lo Studente sospeso 12 giorni per aver rilasciato una intervista dove criticava il suo istituto scolastico, ha deciso di fare ricorso all'organo di garanzia ... (orizzontescuola)

Modena , 24 febbraio 2024 – Oltre trecento persone unite per dire si a una scuola democratica e, soprattutto, per manifestare il proprio sostegno a ... (ilrestodelcarlino)

Damiano Cassanelli, annullata la sospensione allo Studente di Modena: La decisione presa a maggioranza dall’organo di garanzia interno alla scuola. Il 18enne che frequenta il Barozzi era stato sospeso 12 giorno dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione d ...ilrestodelcarlino

Annullata la sospensione allo Studente Damiano Cassanelli, punito per un’intervista: i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...bologna.repubblica

Annullata la sospensione dello Studente a Modena: "Come avevo già indicato in risposta a una interrogazione, relativa alla vicenda di uno Studente di Modena sospeso dalle lezioni per 12 giorni, la scuola, nella sua autonomia, possiede tutti gli ...ansa