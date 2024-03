Studente rimproverato picchia il docente | omero fratturato

(Di venerdì 1 marzo 2024) Unodi 15 anni ha aggredito un55enne davanti all'istituto alberghiero "Elsa Morante" di Crispiano (Taranto) dopo che aveva urtato con lo zaino l'auto del processore e quest'ultimo lo aveva. L'episodio ora al vaglio dei carabinieri, riportato oggi da alcuni media locali, è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì scorso all'uscita della scuola. All'invito dela prestare maggiore attenzione, a quanto si è appreso, il ragazzo avrebbe reagito in maniera violenta, colpendo l'insegnante con calci e pugni e procurandogli la frattura dell'. La prognosi per ilè di 30 giorni.

