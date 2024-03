Studente di 15 picchia il prof che lo aveva rimproverato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 1 marzo 2024) Unodi 15 anni ha aggredito un docente di 55 davanti all’istituto alberghiero “Elsa Morante” di Crispiano, in provincia di Taranto. Il motivo pare sia stato un rimprovero per aver urtato l’auto con lo zaino.Leggi anche: Uccise il datore di lavoro che la molestava, pena dimezzata per la colf I carabinieri indagano sulle dinamiche dei fatti, accaduti in tarda mattinata di mercoledì scorso all’uscita della scuola. Dopo aver urtato l’auto del docente con lo zaino, il ragazzo è stato inviato a prestare maggiore attenzione. A quel punto loavrebbe reagito in maniera violenta, colpendo l’insegnante con calci e pugni e procurandogli la frattura dell’omero. La prognosi per il docente è di trenta giorni. L’uomo, ricoverato all’ospedale San Pio di Castellaneta, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la riduzione della ...