Strage familiare | soldato spara e uccide l’ex | il figlio | la mamma e il nuovo compagno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Apre il fuoco efidanzata, il, la madre e il. Una vera e propriaquella compiuta da untedesco della Bundeswehr, arrestato con l’accusa di aver ucciso quattro persone nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Lo riporta la Bild.fa unain famiglia Latoria sarebbe avvenuta intorno alle 3:30. Gli agenti sono intervenuti sul posto con diverse pattuglie e hanno transennato un’ampia zona intorno alla proprietà per poi fare irruzione nell’edificio. Le autorità hanno riferito inizialmente che all’interno della casa di Scheessel sono state trovate “diverse vittime”. Secondo Bild, ci sono in totale quattro morti, tra cui un ...

Strada chiusa davanti al tribunale e solo 45 persone ammesse in aula: misure senza precedenti per la revisione del processo sulla Strage di Erba: In aula c’è anche Azouz Morzouk, il marito di Raffaella Castagna, il papà del piccolo Youssuf, ma anche il primo indiziato della Strage, poi scagionato da un alibi di ferro: era in Tunisia, mentre ...milano.repubblica

Parroco di Gaza: la Strage del pane mostra l’urgenza della tregua, ‘estremo’ bisogno di cibo: Gerusalemme (AsiaNews) - L’assalto al convoglio di aiuti, la “Strage del pane” figlia della fame che si ... Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, bloccato a Gerusalemme (prima ancora ...asianews

Germania, Strage a Scheessel: soldato spara alla famiglia della sua ex compagna, 4 morti tra cui un bambino. Arrestato il responsabile: L’autore della Strage si è costituito qualche ora dopo. Soldato provocato una Strage in Germania: uccisa la famiglia dell’ex moglie Orrore in Bassa Sassonia, un militare ha ucciso la famiglia dell’ex ...tag24