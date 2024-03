Strage Erba | pg Brescia | ' criminalità estranea | illogica fuga da terrazzino o tetti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Pensare che chi ha compiuto ladisia scappato daio daldi casa Castagna "è illogico", così come non ha senso pensare che laorganizzata abbia a che fare con il massacro dell'11 dicembre del 2006. Lo sostiene, nell'aula in cui è in corso il giudizio di revisione, il procuratore generale diGuido Rispoli. "Gli assassini sono mantidi di sangue e sono armati, la corte di via Diaz è già piena di persone e quindi la difesa ipotizza ladall'alto", ma "abbandona" ladall'abbaino di casa Frigerio-Cherubini perché inverosimile, quindi si ritiene che laviene effettuata daldi casa Castagna "ma qui non c'è ...