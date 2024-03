Strage Erba | l’udienza tra protagonisti e assenti | anche Azouz Marzouk in aula

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – L'ultima immagine insieme di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per ladi(Como) è dietro le sbarre un po’ stinte di una gabbia di un’di giustizia. Quell'amore "quadrupede" sembra resistere – nonostante siano passati quasi 18 anni da quell’11 dicembre 2006 – e ora è pronto

(Adnkronos) – E' l'11 dicembre 2006 quando i vigili del fuoco entrano, alle 20.29, nella palazzina del ghiaccio in via Diaz 25 a Erba , in provincia di Como, ... (periodicodaily)

Strage Erba, a Brescia l'udienza sulla revisione: Olindo e Rosa in aula: La Strage di Erba riapproda oggi, venerdì 1 marzo 2024, in un'aula di giustizia. Davanti alla seconda sezione della corte d'Appello di Brescia, a 13 anni dalla condanna definitiva all'ergastolo decisa ...adnkronos

Processo Strage di Erba, oggi l’udienza per la richiesta di revisione per la condanna di Rosa e Olindo: Si terrà oggi, venerdì 1 marzo, la prima udienza per la richiesta di revisione del processo a carico di Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi condannati in ...fanpage

Le prove su cui si gioca la revisione del processo sulla Strage di Erba: Il primo marzo è arrivato e quello che era uno spiraglio tale sembra essere perché sarebbe un caso davvero fuori dall'ordinario un'assoluzione dopo tre sentenze di condanna ...agi