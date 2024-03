Strage Erba | le tre prove della discordia al centro dell’udienza di revisione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Testimone oculare, prova scientifica e confessioni. Sono queste lesulladisu cui la procura generale di Brescia e le difese di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo, dibatteranno oggi in aula davanti ai giudiciseconda sezione penalecorte d'Appello di Brescia. A rappresentare l'accusa sarà il procuratore generale Guido Rispoli e l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro, sulla stessa linea gli avvocati di parte civile Massimo Campa e Daniela Spandri per i fratelli Giuseppe e Pietro Castagna, il legale Adamo De Rinaldis per Elena e Andrea Frigerio, contrari a qualsiasi riapertura. Opposta la posizione del pool difensivo Romano (Fabio Schembri e ...