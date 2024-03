Strage Erba | difesa Olindo e Rosa | ‘dimostreremo ammissibilità nostre prove’

(Di venerdì 1 marzo 2024) Brescia, 1 mar. (Adnkronos) – “Il procuratore generale e l?avvocato dello Stato sono entrati nel merito delle prove” per sostenerne l?in“evidentemente tanto inammissibili non erano e lo dimostreremo il 16 aprile”. Lo afferma Fabio Schembri, difensore diRomano eBazzi, condannati in via definitiva all?ergastolo per ladi, alla fine dell?udienza del giudizio per la revisione del caso. L'articolo CalcioWeb.

Breaking News delle 16.00 | Folla e applausi ai funerali di Navalny: In questa edizione: Folla e applausi ai funerali di Navalny, Strage di civili, Israele: "Spari in aria", Usa, stasera Meloni vede Biden, Strage di Erba, Olindo e Rosa in aula, Istat, inflazione ...tgcom24.mediaset

Azouz Marzouk, cosa fa oggi e dove vive con la nuova moglie: «Voglio tornare in Italia ma non riesco a trovare lavoro»: L'11 dicembre del 2006 la sua vita cambiò per sempre: Azouz Marzouk perse la moglie Raffaella Castagna e il figlioletto Youssef, due delle quattro vittime della Strage di Erba. Oggi è in tribunale a ...ilmattino

Strage di Erba, l’udienza per la revisione rinviata al 16 aprile: L'udienza di revisione del processo sulla Strage di Erba è stata rinviata al 16 aprile su richiesta degli avvocati della difesa ...lettera43