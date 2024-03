Strage Erba | attesa per la decisione sulla revisione | Olinda e Rosa saranno in tribunale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 1 marzo 2024) Giornata cruciale per quanto riguarda ladi. Si attende ladel processo. Due gli scenari possibili. E’ il giorno della possibile riapertura del processodi. Nelle prossime ore la Corte d’Appello di Brescia si pronunceràrichiesta di Olindo edi rivedere la condanna all’ergastolo, arrivata 13 anni fa in Cassazione. Un passaggio decisivo per una vicenda che continua ormai a tenere banco da molto tempo.per lasue Olindo – Notizie.com – © AnsaCome riportato dall’Adnkronos, i due imputatipresenti in Aula. Assenti, invece, i parenti dei familiari delle vittime ...