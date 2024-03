Strage Erba | a Brescia prima udienza revisione processo

(Di venerdì 1 marzo 2024) A 17 anni dalla, il caso ditorna in aula. Si apre oggi aladelper Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per aver ucciso Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di appena 2 anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Durante ladavanti alla Corte d'Appello, la difesa dei coniugi Romano presenterà i nuovi elementi. "Non è ancora stata fatta giustizia, non sono stati loro", ha ribadito al suo arrivo in tribunale Azouz Marzouk, padre del piccolo Youssef e marito di Raffella Castagna.

