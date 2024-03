Strage di Erba | si decide se rifare il processo | folla in coda all’udienza

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si svolge al tribunale di Brescia, il 1 marzo, l’udienza sull’istanza di revisione delper ladidell’11 dicembre 2006. I giudici esamineranno nel merito la richiesta: se i rilievi della difesa risulteranno validi comincerà il nuovo, altrimenti sarà confermata la condanna. La coppia di coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi sta scontando l’ergastolo in carcere come esecutrice della mattanza dei vicini di casa, in cui morirono 4 persone. Ossia Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini. Romano e Bazzi sono stati condannati in via definitiva con sentenza confermata in Cassazione ma il caso si è clamorosamente riaperto. E alla fine i due potrebbero essere scagionati. Lo scorso anno il procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, ha sollecitato il riesame di ...

Strage di Erba: Olindo e Rosa tornano in aula. Azouz: "Loro innocenti, una rivincita": Insieme in aula dentro al gabbiotto, Olindo Romano e Rosa Bazzi non vogliono essere ripresi nel processo per la revisione della condanna all'ergastolo iniziato questa mattina per la Strage di Erba, il ...tg.la7

Strage Erba: legale Castagna, 'verità è salda, coniugi colpevoli, basta show' (2): (Adnkronos) - "Raffaella Castagna io l'ho conosciuta quando ho fatto volontariato alla cooperativa Melograno di Erba, dove lavorava: era una ragazza dolce, sensibile, che si occupava degli altri. Era ...lagazzettadelmezzogiorno

Azouz Marzouk, cosa fa oggi e dove vive con la nuova moglie: «Voglio tornare in Italia ma non riesco a trovare lavoro»: L'11 dicembre del 2006 la sua vita cambiò per sempre: Azouz Marzouk perse la moglie Raffaella Castagna e il figlioletto Youssef, due delle quattro vittime della Strage di Erba. Oggi è in tribunale a ...quotidianodipuglia