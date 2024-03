Strage di Erba | rinviata al 16 aprile udienza su richiesta di revisione del processo Il legale di Olindo e Rosa al GdI | Tempi normali | pista della criminalità veritiera

(Di venerdì 1 marzo 2024)al 16l'per discutere l'istanza didelper ladi. È stata in particolare la difesa a chiedere il rinvio per rispondere adeguatamente al pg e all'avvocato generale. Pg secondo il quale un "regolamento di contiorganizzata" sia "

La revisione del processo sulla Strage di Erba non s’ha fare. Per la procura generale di Brescia e per l’Avvocatura dello Stato le istanze di revisione del ... (ilfattoquotidiano)

Tutto rinviato al prossimo 16 aprile , quando si saprà il destino sul processo di revisione della sentenza per la Strage di Erba , per cui sono stati ... (open.online)

Strage Erba, legali Azouz Marzouk: "Non ha sempre pensato che fossero stati Olindo e Rosa": Lo ha detto Solange Marchignoli, legale di Azouz Marzouk, il tunisino che nella Strage di Erba ha perso nella Strage la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef. Gli avvocati, nel giorno che apre ...tgcom24.mediaset

Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 1 marzo: Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni In occasione dell’apertura a Brescia del processo di revisione della sentenza per la Strage di Erba, il programma propone in prima ...tpi

Strage di Erba, l’udienza di Rosa e Olindo è stata rinviata al 16 aprile: Si è chiusa così venerdì l’udienza per la revisione della sentenza della Strage di Erba, per la quale i coniugi sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo. Oggi Rosa e Olindo hanno 60 e 62 ...quibrescia