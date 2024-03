Strage di Erba | parla Azouz | “Emozionato | revisione è mia rivincita”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il padre e marito di due delle quattro vittime del massacro oggi a Brescia per l'udienza di: "Credo non sia stata fatta giustizia e ora spetta ai giudici farla" "Sono, stiamo avendo la nostra. Inizialmente pensavo che Olindo e Rosa fossero colpevoli, poi già nel primo anno dopo il massacro ho cambiato

Decine le persone in coda fin dalle prime ore del mattino per entrare nell'aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discute oggi la richiesta di ... (tg24.sky)

Strage di Erba, oggi si decide: per Rosa e Olindo arrivano giornalisti da tutto il mondo: Intanto nella mattina del 28 febbraio a Erba in piazza del mercato, non ontano dal luogo della Strage, sono apparse le statue di Rosa e Olindo, due sculture (qui il video) a grandezza naturale. I due ...monzatoday

A Brescia in coda per assistere all'udienza sulla Strage di Erba: Sono già decine le persone in coda per poter entrare nel nell'aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discuterà della richiesta di revisione della sentenza che ha condannato all'ergastolo ...ansa

Strage di Erba, oggi arriverà la decisione finale: il processo verrà riaperto: Oggi si terrà l'udienza per discutere sulla possibilità di riaprire il processo legato alla Strage di Erba dopo le nuove richieste di Olindo e Rosa.notizie