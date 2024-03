Strage di Erba | Olindo e Rosa in aula per la revisione Il pg | “Cascate di prove” | la parte civile | “Si dica basta a questa vergogna”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ladel processo sulladinon s’ha fare. Per la procura generale di Brescia e per l’Avvocatura dello Stato le istanze didel giudizio, che ha dichiarato colpevoliRomano eBazzi per la mattanza dell’11 dicembre del 2006 sono “manifestamente inammissibili”. Non sono da sentire i testimoni, né sono da prendere in considerazioni le consulenze che la difesa ha raccolto nel ricorso per tentare di riscrivere il finale del processo per gli omicidi di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, la madre Paola Galli, la vicina Valeria Cherubini, e il ferimento di Mario Frigerio, il testimone che prima agli inquirenti e poi inindicò inil “disgraziato” che lo aveva assalito. L’ACCUSA – La prima udienza, con la ...

Strage di Erba, Nazzi a Sky TG24: "Perché Olindo continuava a chiedere perdono a Dio'": Il prossimo 16 aprile la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi tornerà in tribunale per iniziare a discutere le istanze di revisioni del loro ergastolo, a cui sono stati condannati come i responsabili ...tg24.sky

Strage di Erba, l'accusa: "Revisione Grande bluff, solo suggestioni mediatiche": Beppe Castagna: "Azouz offensivo, ha solo monetizzato come vittima" Azouz Marzouk davanti al tribunale di Brescia per l'udienza di revisione del processo per la Strage di Erba - Fotogramma Nell'aula ...adnkronos

Strage di Erba, perché si riapre il processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi: La vicenda Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all'ergastolo, in via definitiva, nel 2011 per la Strage di Erba, in provincia di Como, avvenuta l’11 dicembre 2006 e in cui sono state ...tg.la7