Strage di Erba | Olindo e Rosa di nuovo in aula La decisione rinviata al 16 aprile Il Pg | «Inverosimili le piste alternative» | I delitti

Comincerà a parlare il 16 aprile la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi nel processo in cui si discutono le istanze di revisione del loro ergastolo per la ... (tg24.sky)

Strage di Erba, Rosa e Olindo in aula per la revisione del processo. L'avvocatura di Stato: «Nessuna nuova prova». Mostrate foto del massacro: Strage di Erba, via al processo di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi. Si è aperto stamattina alle 9 a Brescia l’udienza di revisione per i due ex coniugi condannati all’ergastolo in tre gradi ...msn

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 1 marzo: Per la musica Laufey e i Tenores di Bitti. Sulla condanna all’ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano per la Strage di Erba, si sono scatenate polemiche. In occasione dell’apertura del processo di ...repubblica

Strage di Erba, i legali di Azouz Marzouk: "Chiede la verità dal primo giorno": Strage di Erba, il processo in diretta: Rosa e Olindo non vogliono essere ripresi dalle telecamere, ultime news da Brescia Le ultime notizie in diretta sul sull'udienza per la richiesta di revisione ...youmedia.fanpage