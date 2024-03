Strage di Erba | nessuna pressione su Olindo e Rosa La pubblica accusa riabilita così il supertestimone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - E' un intervento demolitorio delle presunte "nuove prove" quello dell'Avvocato Generale dello Stato presso la Procura Generale di Brescia Domenico Chiaro all'udienza per la revisione del processo sulladi. Sul tema confessioni, il magistrato afferma che "non c'è stata" nei confronti di. "Bisogna dirlo a viva voce - afferma Chiaro - che non ci sono state pressioni, dirlo per difendere l'onore dei colleghi magistrati che è stato calpestato pesantemente in questi anni". E nemmenosoffre del "ritardo mentale" ipotizzato dalla difesa. "Chiunque di noi che ha svolto questa attività - dice, riferendosi ad alcune risposte date da Bazzi durante l'interrogatorio - sa che la gente quando è confusa non è capace di dare la data ...