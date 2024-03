Strage di Erba | le tappe | il massacro | l’ergastolo di Rosa e Olindo | la revisione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'11 dicembre 2006 la mattanza nell'appartamento di via Diaz 25 E' l'11 dicembre 2006 quando i vigili del fuoco entrano, alle 20.29, nella palazzina del ghiaccio in via Diaz 25 a, in provincia di Como, per domare le fiamme di un incendio e si trovano davanti a una macabra scoperta: quattro corpi senza vita