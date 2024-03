Strage di Erba | istanza di revisione del processo a Rosa e Olindo | oggi l’udienza a Milano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 1 marzo 2024) Decine le persone in coda fin dalle prime ore del mattino per entrare nell'aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discutela richiesta didella sentenza che ha condannato all'ergastoloRomano eBazzi per ladidell'11 dicembre del 2006. I legali della coppia puntano su nuove prove che, a loro avviso, potrebbero portare all’assoluzione dopo 18 anni. In aula dovrebbero esserci sia, in carcere dal gennaio 2007: i due in un primo momento avevano confessato per poi ritrattare.