Strage di Erba | in aula Olindo e Rosa No del pg alle ' nuove' prove | lui è tutt' altro che uno stupido

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - E' un intervento demolitorio delle presunte "" quello dell'Avvocato Generale dello Stato presso la Procura Generale di Brescia Domenico Chiaro all'udienza per la revisione del processo sulladi. Sul tema confessioni, il magistrato afferma che "non c'è stata nessuna pressione" nei confronti di, oggi presenti in. "Bisogna dirlo a viva voce - afferma Chiaro - che non ci sono state pressioni, dirlo per difendere l'onore dei colleghi magistrati che è stato calpestato pesantemente in questi anni". E nemmenosoffre del "ritardo mentale" ipotizzato dalla difesa. "Chiunque di noi che ha svolto questa attività - dice, riferendosi ad alcune risposte date da Bazzi durante l'interrogatorio - sa che la gente ...

