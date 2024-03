Strage di Erba | decisione rinviata al 16 aprile per la revisione del processo di Olindo Romano e Rosa Bazzi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tutto rinviato al prossimo 16, quando si saprà il destino suldidella sentenza per ladi, per cui sono stati condannati all’ergastolonel dicembre 2006. Il presidente della Corte Antonio Minervini ha accolto la richiesta degli avvocati della coppia. «A prescindere che non ce la facevamo a chiudere iloggi, credo che la memoria di parte civile richieda un po’ di studio», ha dichiarato. Nico D’Avola, legale difensore di, aveva chiesto «più tempo» per leggere le memorie difensive. Presente in aula Azouz Marzouk che nellaha perso la moglie Raffaella ...

