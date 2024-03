Strage di Erba | cosa succederà in aula 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - Tutto può succedere nell'aula della Corte d'Appello di Brescia, anche che arrivi una decisione definitiva di rigetto dell'istanza di revisione che però appare un'ipotesi remota. Da giorni fervono i preparativi al Palazzo di Giustizia per gestire le decine di richieste di assistere al processo di revisione da parte dei rappresentanti dei media che dovranno presentare un accredito all'ingresso e dovrebbero essere distribuiti tra ben tre aule. L'udienza si aprirà con la relazione di uno dei giudici del collegio formato dal presidente Antonio Minervini e, a latere, Ilaria Sanesi e Marcello Mainardi. Il documento che consiste in una sorta di sintesi dei passaggi processuali verrà probabilmente depositato e non letto. A quel punto prenderanno la parola la Procura Generale rappresentata dal procuratore generale Guido Rispoli affiancato dall'Avvocato Generale dello Stato Domenico ...